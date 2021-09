Portugal: Sozialisten bei Kommunalwahl vorn

Lissabon. Die regierenden Sozialisten in Portugal haben sich bei den Kommunalwahlen am Sonntag als stärkste Kraft behauptet – in Lissabon aber eine überraschende Niederlage erlitten. Das Lager von Ministerpräsident António Costa kam bei der Wahl auf 34,4 Prozent der Stimmen und kann künftig in mindestens 147 Gemeinden regieren, wie aus dem am Montag veröffentlichten Wahlergebnis hervorgeht. Die oppositionellen Sozialdemokraten kamen auf 30,8 Prozent. In 108 Gemeinden regiert künftig das Mitte-rechts-Lager. Auch die Hauptstadt fällt den Sozialdemokraten zu: Lissabons sozialistischer Bürgermeister Fernando Medina, der in Umfragen deutlich vorne gelegen hatte, gestand seine Niederlage in der Nacht zum Montag ein. Er wird vom früheren EU-Kommissar Carlos Moedas abgelöst. (AFP/jW)