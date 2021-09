AfD-Führung uneins über Wahlergebnisse

Berlin. Nach den Stimmenverlusten der AfD bei der Bundestagswahl sowie den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Richtungsstreit an der Spitze der Partei wieder aufgeflammt. Parteikochef Jörg Meuthen kündigte am Montag in Berlin eine schonungslose Analyse möglicher Fehler im Wahlkampf an. Zur Zukunft der Partei sagte er: »Wir müssen schauen, in welche Richtung bewegt sich diese Partei, kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner oder kommen wir das nicht.« Dagegen sprach Spitzenkandidat Tino Chrupalla von einem »sehr stabilen Ergebnis«. Kospitzenkandidatin Alice Weidel sagte, dass sie sich das Ergebnis »nicht schlechtreden lasse, von niemandem«. (dpa/jW)