Amazon steigt ins Versicherungsgeschäft ein

London. Der weltgrößte Onlinehändler steigt einem heimischen Unternehmen zufolge in Großbritannien in das Versicherungsgeschäft ein. Es würden Policen für kleinere und mittlere Firmenkunden angeboten, teilte die als Broker registrierte Firma Superscript mit. Es sei das erste Angebot dieser Art von Amazon in Großbritannien und werde von anfänglichen Rabatten flankiert. In den USA bietet das Startup Next Insurance bereits über eine Prime-Firmenmitgliedschaft Amazon-Policen für kleine Geschäfte an. (Reuters/jW)