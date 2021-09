IG BAU ruft in Tarifkonflikt Schlichter an

Berlin. Im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe will die IG BAU eine Schlichtung. Nach dem Scheitern der Verhandlungen vergangene Woche habe die Bundestarifkommission sich einstimmig dafür ausgesprochen, einen Schlichter anzurufen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. »Die Schlichtung ist die letzte Chance«, erklärte Gewerkschaftschef Robert Feiger. »Entweder die Arbeitgeber geben ihre Blockadehaltung auf, oder es kommt zum bundesweiten Streik auf den Baustellen.« Die Verhandlungen waren am Mittwoch in fünfter Runde gescheitert. Knackpunkt im Tarifkonflikt der Gewerkschaft mit dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) ist nach Angaben der IG BAU die Entschädigung für Wegezeiten. Die IG BAU fordert außerdem einen Ost-West-Lohnangleich sowie ein Einkommensplus von 5,3 Prozent. (AFP/jW)