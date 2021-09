UNO warnt vor Bürgerkrieg in Myanmar

(c) AP / dpa

Genf. Die Vereinten Nationen haben angesichts der eskalierenden Lage nach dem Putsch in Myanmar vor einem Bürgerkrieg in dem südostasiatischen Land gewarnt. In dem Staat wachse eine »bewaffnete Widerstandsbewegung« aufgrund der Unterdrückung der Grundrechte, sagte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Donnerstag. Die Lage sei »alarmierend« und deute auf einen »eskalierenden Bürgerkrieg« hin, sagte Bachelet vor dem UN-Menschenrechtsrat. »Konflikte, Armut und die Auswirkungen der Pandemie nehmen drastisch zu, und das Land befindet sich in einem Strudel aus Repression, Gewalt und wirtschaftlichem Zusammenbruch.« (AFP/jW)