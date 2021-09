Zur Rechenschaft gezogen

imago/United Archives International Enttäuscht von den Urteilen – ehemalige Sachsenhausen- und Auschwitz-Gefangene in Dresden (28.10.1946)

Am 30. September 1946 endete der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof, das wichtigste Verfahren zur juristischen Aufarbeitung der faschistischen Massenverbrechen. Auf der Moskauer Konferenz hatten sich die Vertreter der So­wjetunion, der USA und Großbritanniens im August 1942 darauf verständigt, die deutschen Machthaber nach dem Krieg für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Vier Anklagepunkte standen zur Verhandlung: Verschwörung gegen den Frieden; Planung, Vorbereitung und Führung von Angriffskriegen; Kriegsverbrechen sowie viertens Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Richter und Ankläger wurden jeweils von den vier Siegermächten gestellt, die auch die Anklagepunkte untereinander aufgeteilt hatten. Verhandelt wurden all diejenigen Taten, die sich gegen Staaten und Völker richteten, die vom deutschen Faschismus angegriffen worden waren. Der Internationale Militärgerichtshof sah sich nicht als zuständig an, auch Verbrechen gegen die deutsche Bevölkerung zu ahnden. Solche Verfahren sollten Aufgabe der zu bildenden deutschen demokratischen Justizbehörden sein.

Nach 218 Verhandlungstagen, in denen zahllose Dokumente der Täter als Beweise vorgelegt worden, die Angeklagten verhört und Zeugen der Anklage wie der Verteidigung zu Wort gekommen waren, wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Urteile verkündet. Zwölf der 24 Angeklagten wurden zum Tode verurteilt, darunter auch Martin Bormann, der in Abwesenheit verurteilt wurde. Man vermutete lange Zeit, dem hochrangigen NSDAP-Funktionär sei im Mai 1945 Flucht gelungen, tatsächlich hatte er sich am 2. Mai 1945 gemeinsam mit Hitlers Leibarzt Ludwig Stumpfegger das Leben genommen.

Endgültig und unanfechtbar

Ebenfalls zum Tode verurteilt wurden der Jurist Hans Frank als Verantwortlicher für die »Verbrechen im Generalgouvernement« (Polen), Innenminister Wilhelm Frick, Reichsmarschall Hermann Göring als Verantwortlicher für die Kriegswirtschaft, der Leiter des Wehrmachtsführungsstabes im OKW Alfred Jodl, der Leiter des SS-Reichssicherheitshauptamtes und Chef des Sicherheitsdienstes der SS Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Wilhelm Keitel, Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop, der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete Alfred Rosenberg, der Verantwortliche für den Zwangsarbeitereinsatz Fritz Sauckel, der Reichskommissar für die Niederlande Arthur Seyß-Inquart und der antisemitische Propagandist und Herausgeber des Stürmer Julius Streicher.

Sieben Angeklagte erhielten langjährige oder lebenslange Haftstrafen. Drei Angeklagte – der Vertreter des Reichspropagandaministeriums Hans Fritzsche, der ehemalige Reichskanzler und Vizekanzler der ersten Hitler-Regierung Franz von Papen und der ehemalige Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht – wurden freigesprochen. In den Fällen Schacht und von Papen führte eine Pattsituation im vierköpfigen Richterkollegium zum Freispruch. Für eine Bestrafung des Angeklagten Fritzsche sprach sich nur der sowjetische Richter Iona Nikittschenko aus. Die Urteile waren laut Artikel 26 des Londoner Statuts, der Rechtsgrundlage des Internationalen Militärgerichtshofs, endgültig und unanfechtbar.

Ein bis heute wirksamer Bestandteil des Nürnberger Urteils war auch die Erklärung von Gruppen zu verbrecherischen Organisationen (gemäß Artikel 9 und 10 des Londoner Status). Zu verbrecherischen Organisationen wurden in Nürnberg das Korps der Politischen Leiter der NSDAP, die Geheime Staatspolizei (Gestapo), der Sicherheitsdienst (SD) sowie die Schutzstaffel (SS) – und zwar mit allen ihren Untergliederungen – erklärt. Diese Festlegung ist weiterhin gültig und hilft bis heute, geschichtsrevisionistische Bestrebungen durch die Rehabilitierung von SS-Freiwilligen in verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere in den baltischen Ländern, in der Ukraine, aber auch durch »Ehrungen« in Belgien, in aller Klarheit zurückzuweisen. Auf der Grundlage des Nürnberger Urteils konnten Angehörige der genannten Formation wegen Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation gemäß Kontrollratsgesetz Nummer zehn vor einem Militär- oder Besatzungsgericht angeklagt und verurteilt werden, ohne dass darüber hinaus weitere individuelle Verbrechen nachgewiesen werden mussten.

Die Sturmabteilung (SA) wurde nicht als verbrecherische Organisation eingestuft, weil ihre Mitglieder nach 1939 »im allgemeinen« nicht an verbrecherischen Handlungen in den überfallenen Gebieten beteiligt gewesen seien, richtete sich doch der SA-Terror vorrangig gegen die deutsche Bevölkerung, gegen politische Gegner und mit rassistischen Begründungen aus der deutschen »Volksgemeinschaft« ausgegrenzte Menschengruppen.

Von den zwölf Todesurteilen wurden zehn am 16. Oktober 1946 vollstreckt. Hermann Göring beging kurz zuvor Suizid. Die zu Haftstrafen Verurteilten wurden 1947 in das Berliner Kriegsverbrechergefängnis Spandau verlegt, das unter der Aufsicht der vier Alliierten stand. Der letzte Gefangene dort war Rudolf Heß, der im August 1987 in der Haft Selbstmord beging.

Öffentlich dokumentiert

Den Alliierten war schon während des Prozesses bewusst, welche Bedeutung dieses Verfahren für die Aufarbeitung der faschistischen Verbrechen in der deutschen Öffentlichkeit haben würde. Daher wurde festgelegt, dass sämtliche Verhandlungsprotokolle und Materialien des Nürnberger Prozesses unmittelbar nach dem Abschluss der Verhandlungen in deutscher Sprache publiziert wurden. Der Gerichtshof begründete diese Anweisung zur Publikation mit der Bedeutung, die ein authentischer Text des gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher geführten Prozesses für die Geschichte besitze. Zahlreiche öffentliche Bibliotheken erhielten anschließend die 42 Bände umfassende Dokumentation.

Insbesondere die 18 Bände des zweiten Teils waren von erdrückender Beweislast. Hierin wurden die meisten der als Beweismittel zugelassenen Dokumente abgedruckt. Sie bildeten eine erste umfassende Bilanz der faschistischen Verbrechen und entzogen allen Versuchen der Verharmlosung den Boden. Dennoch wurde selbst diese Veröffentlichung in den 1950er Jahren zur Rehabilitierung alter Nazis in der BRD genutzt. Denn natürlich waren in den Wortlautprotokollen auch die rechtfertigenden und verharmlosenden Einlassungen der Angeklagten selber und die juristischen Winkelzüge der Verteidigung abgedruckt.