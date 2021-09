Terror von Hanau aufklären!

Christophe Gateau/dpa Demonstration zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags am 19. Februar 2020 in Hanau

Die Initiative 19. Februar Hanau forderte am Freitag vom Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag 2020 in der Stadt, Angehörige und Überlebende mit einzubeziehen:

Am Montag, dem 27.9.2021, entscheidet der neu gegründete Untersuchungsausschuss zu dem rassistischen Terroranschlag in Hanau über die Reihenfolge, in der Zeug*innen geladen werden. Und damit über die Frage, wer bei der ersten öffentlichen Sitzung am 3. Dezember als erstes aussagen wird.

CDU und Grüne haben beantragt, mit der Anhörung eines Polizeiexperten zu beginnen. Dies steht im Gegensatz zur ausdrücklichen Zusage der Grünen gegenüber den Angehörigen, dass sie deren Forderung nachkommen wollen, als erste im Untersuchungsausschuss zu reden. Die Angehörigen befürchten, dass die Grünen ihr Versprechen nicht einhalten.

Newroz Duman von der Initiative 19. Februar erklärt die Forderung: »Ohne das beständige Engagement der Angehörigen würde es diesen Untersuchungsausschuss nicht geben. Die Angehörigen haben immer wieder auf die offenen Fragen vor, während und nach der Tat hingewiesen. Die Aufklärung muss die Opfer in den Mittelpunkt stellen. Deshalb ist es nur folgerichtig, ihre Angehörigen und Überlebenden zuerst zu laden. Ihre Erlebnisse und Beobachtungen sind für diesen Untersuchungsausschuss zentral.«

Armin Kurtović, der Vater des ermordeten Hamza Kurtović, appelliert an die Abgeordneten: »Vertreter der Grünen auf Landes- und Bundesebene haben uns Angehörigen zugesagt, es sei selbstverständlich, dass die Familien der Opfer mit ihren Beobachtungen und Erfahrungen für diesen Ausschuss bedeutend sind und als erstes gehört werden müssen. Jetzt gilt es, Wort zu halten.«

Die Berliner Initiative »Stopp Akelius« appellierte am Freitag, beim Volksentscheid »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« am Sonntag mit Ja zu stimmen:

Die Vernetzung der Akelius-Mieter*innen spricht sich ganz entscheiden für die Enteignung und Vergesellschaftung von Akelius & Co. aus. Wir haben alle Akelius-Mieter*innen aufgerufen, am Sonntag bei der Volksabstimmung mit Ja zu stimmen.

Alle bisherigen Versuche, mehr Schutz für uns Mieter*innen zu installieren, wurden systematisch von Akelius & Co. und den konservativen und wirtschaftsliberalen Parteien sabotiert. Spätestens seit dem leider erfolgreichen Angriff auf unseren Mietendeckel ist klar, dass wir dringend die profitorientierten Immobilienkonzerne enteignen müssen. Anders werden wir in dieser Stadt keine sozial gerechte Lösung aus der Wohnungskrise finden.

Mieterin Tanja: »Akelius hat mein Haus in Eigentumswohnungen umgewandelt. Nun tickt bei mir die Zeit, bis meine Wohnung verkauft wird und ich damit rechnen muss, mit Hilfe einer Eigenbedarfsklage gekündigt zu werden. Doch ich wohne schon mein halbes Leben in meiner Wohnung und will nicht zum Umzug gezwungen werden. Die Enteignung von Akelius ist die letzte Chance, die ich noch habe, um weiterhin sicher in meiner Wohnung wohnen zu können. Deshalb stimme ich am Sonntag mit Ja.«

Wir sind schockiert, dass sich bis auf eine Partei alle anderen Spitzenkandidat*innen schon jetzt gegen die Enteignung aussprechen, egal ob das Referendum erfolgreich sein wird oder nicht. Wir finden das undemokratisch und sehr bedenklich. Der Umgang der Parteien mit dem Ergebnis des Volksentscheides wird somit auch zum Prüfstein unserer Demokratie.