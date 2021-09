Betteln um Hilfsgelder

Issam Abdallah / Reuters Menschen bejubeln im Dorf Al-Ain im Nordosten des Libanon einen Konvoi mit Öllieferungen aus dem Iran (16.9.2021)

Ein weiteres Schiff mit Heizöl aus dem Iran für den Libanon ist in der Nacht zu Freitag in den Gewässern des syrischen Hafens Banijas vor Anker gegangen. Das teilte die libanesische Organisation Hisbollah am Freitag morgen mit. Das Öl werde durch unterseeische Pipelines in Tanks im Hafen gepumpt und dann mit Lastenwagen in den Libanon transportiert. In den vergangenen Tagen waren bereits vier Konvois mit Diesel und Heizöl auf diesem Weg in das Land gelangt. Weder die USA noch Israel unternahmen Schritte, um die Lieferung zu blockieren. Dabei verstoßen sie gegen die von Washington gegen Syrien verhängten Sanktionen im Rahmen des Caesar-Gesetzes und das Verbot, Öl aus dem Iran zu kaufen. Die Hisbollah sprach von einem Erfolg, da die US-Blockade gegen den Libanon durchbrochen worden sei.

Das libanesische Parlament hat derweil der neuen Regierung von Nadschib Mikati das Vertrauen ausgesprochen. Mit erheblicher Verzögerung sprachen sich am Montag nach einer stundenlangen Debatte und einem Stromausfall – wegen des Treibstoffmangels müssen die meisten Libanesen täglich stundenlang ohne Strom auskommen – 85 der 100 Abgeordneten für die von Mikati vorgeschlagene Regierung von 23 Ministern und einer Ministerin aus. Im Anschluss sprach Mikati mit Staatschef Michel Aoun und dem neuen Außenminister Abdullah Abou Habib, einem früheren Botschafter des Landes in Washington, bei einem Arbeitstreffen über die Lage an der südlichen maritimen Grenze und den dortigen libanesischen Gasvorkommen.

Während für Beirut der rechtmäßige südliche Nachbar das von Israel besetzte Palästina ist, versucht Israel die seeseitige Waffenstillstandslinie zum Libanon, die sogenannte Blaue Linie, nach Norden zu verschieben. Gespräche über das von beiden Seiten beanspruchte Seegebiet finden unter Vermittlung der UNO statt. Auf israelischer Seite haben sich allerdings die USA ins Spiel gebracht, was von Beobachtern eher als Verzögerungstaktik eingeschätzt wird. Der libanesische Journalist Mohammed Ballout erläuterte gegenüber jW, die Verhandlungsführung der USA laufe darauf hinaus, den Libanon daran zu hindern, seine Gasressourcen zu erschließen, mit deren Ausbeutung das Land den großen Treibstoffmangel überwinden könnte.

Israel hatte kürzlich Berichten zufolge eine US-Firma damit beauftragt, Erkundungsdienste für die Förderung von Gas und Öl in dem Gebiet vorzubereiten. Die Maßnahme widerspricht den bisherigen Verhandlungen über die Grenzfestlegung und stellt für den Libanon eine Provokation dar. Beirut hat das Seegebiet zu einer »Exklusiven Wirtschaftszone« erklärt und sich bereits mit einem förmlichen Protest an die UNO gewandt. Die Hisbollah schützt die südliche Grenze militärisch und hat Israel wiederholt gewarnt, in dieser Wirtschaftszone aktiv zu werden.

Die erste Auslandsreise brachte den neuen libanesischen Premier unterdessen nach Frankreich. Am Donnerstag traf Mikati in Paris zu einem »Arbeitsbesuch« ein, für Freitag war ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgesehen, wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete.

Bei dem Treffen sollte es im wesentlichen um Geld gehen. Namentlich nicht näher genannte politische Vertreter im Libanon zeigten sich laut dem libanesischen Nachrichtenportal ­Naharnet optimistisch, dass das Treffen der beiden Politiker »den Weg zu weiteren Besuchen (Mikatis, Anm. jW) in Europa und in den arabischen Ländern ebnen« und zu einem »französischen Tor« für internationale Unterstützung werden könne.

Dabei soll es um die Freigabe der Hilfen gehen, die im August 2021 bei einer von Frankreich organisierten »Geberkonferenz« zugesagt worden waren. Mikati werde mit Macron auch darüber sprechen, wie Beirut an die elf Milliarden US-Dollar, die bereits 2018 bei der CEDRE-Konferenz in Paris zugesagt worden waren, kommen kann. Ein weiteres Thema sollten die »Reformpläne« der Regierung sein, mit denen das Land den Forderungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) genügen will, damit dieser Krediten zustimmt. Paris hatte bereits angekündigt, sich dafür einzusetzen.