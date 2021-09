Den Haag: Baku reicht Klage gegen Jerewan ein

Den Haag. Nach der Klage Armeniens gegen Aserbaidschan vor dem Internationalen Gerichtshof hat die aserbaidschanische Regierung nun eine Gegenklage eingereicht. Baku wirft Jerewan in der am Donnerstag eingereichten Klage unter anderem »ethnische Säuberungen« vor, wie AFP in der Nacht zu Freitag meldete. Erst vergangene Woche hatte Armenien eine ähnliche Klage beim obersten UN-Gericht in Den Haag eingereicht und der aserbaidschanischen Führung unter anderem Mord und Folterung von Kriegsgefangenen vorgeworfen. Aserbaidschan hatte im September 2020 eine Militäroffensive um die armenische Exklave und international nicht anerkannte Republik Arzach (Berg-Karabach) begonnen. Der Krieg endete am 9. November 2020, mehr als 6.500 Menschen starben bei den Kämpfen. (AFP/jW)