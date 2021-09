Brüssel wirft Moskau Cyberangriffe vor

Brüssel. Die EU wirft Russland gezielte Cyberangriffe vor und droht mit Konsequenzen. Die »bösartigen Aktivitäten« richteten sich gegen zahlreiche Abgeordnete, Regierungsbeamte, Politiker sowie weitere Vertreter in der EU, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Am Ende wird Russland zudem indirekt mit neuen Sanktionen gedroht. Wegen der Kampagne unter dem Namen »Ghostwriter« hatte vor rund zwei Wochen bereits der Generalbundesanwalt Ermittlungen wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit eingeleitet. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte damals, es seien keine Beweise für eine Beteiligung der Russischen Föderation vorgelegt worden. (dpa/jW)