Investorenklage: Twitter erzielt Vergleich

New York. Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat in einem jahrelangen Streit mit Investoren um irreführende Angaben zur Zahl seiner Nutzerinnen und Nutzer einen Vergleich erzielt. Twitter wolle 809,5 Millionen US-Dollar (690 Millionen Euro) zahlen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ein Gericht müsse dies noch billigen. Die Investoren hatten bereits 2016 geklagt. Führende Manager von Twitter, darunter der Gründer Jack Dorsey und der damalige Chef Dick Costolo, hätten beim Verkauf eigener Twitter-Aktien 2015 nicht die volle Wahrheit über ein langsameres Wachstum der Nutzerzahl offenbart, lautete der Vorwurf. Der Aktienkurs war deswegen damals zeitweise gefallen. (AFP/jW)