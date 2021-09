Höhere Kosten bei Reparaturen von E-Autos

Ismaning. Elektroautos haben nach einer Untersuchung der Allianz-Versicherung höhere Reparaturkosten als Verbrenner. Demnach fallen bei Elektroautos im Schnitt zwar nicht mehr Schäden an als bei Autos mit Benzin- oder Dieselmotor, wie die Allianz Deutschland am Mittwoch mitteilte. Doch die Reparaturen sind häufig teurer. Laut Allianz liegt in der Vollkaskoversicherung der durchschnittliche Schadenaufwand bei reinen Elektroautos um zehn Prozent höher, bei Plugin-Hybriden um 50 Prozent. Nach Kollisionen sind die Reparaturkosten reiner Elektroautos demnach im Schnitt um 30 Prozent teurer. (dpa/jW)