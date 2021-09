Fühlt sich richtig an

Innsbruck. Rekordweltcupsieger Gregor Schlierenzauer beendet seine erfolgreiche Skisprunglaufbahn. Dies gab der 31 Jahre alte Österreicher am Dienstag bekannt. »Meine aktive Karriere zu beenden ist mir nach all dem, was ich als Spitzensportler erleben durfte, nicht leichtgefallen – aber die Entscheidung fühlt sich ebenso wie der Zeitpunkt richtig an«, sagte Schlierenzauer. Der 53malige Weltcupsieger hat in seiner Laufbahn insgesamt zwölf WM-Medaillen gewonnen. (dpa/jW)