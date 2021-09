Der Gipfel

Zürich. Der Weltverband FIFA will den viel kritisierten Plan für eine Austragung der Fußball-WM alle zwei Jahre in anderthalb Wochen mit seinen Mitgliedsverbänden debattieren. Am 30. September solle ein sogenannter Onlinegipfel über den internationalen Spielkalender stattfinden, teilte die FIFA am Montag mit. »Dies ist eine von mehreren Gelegenheiten, um in den kommenden Monaten eine konstruktive und offene Debatte auf globaler und regionaler Ebene zu führen«, hieß es. Das Vorhaben der FIFA hatte vor allem in Europa für jede Menge Kritik gesorgt. (dpa/jW)