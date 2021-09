Bonn. Der Brasilianer Andrew Parsons wird aller Voraussicht nach für mindestens weitere vier Jahre Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees bleiben. Das IPC erklärte am Montag nach einer Prüfung, dass sich Parsons am 12. Dezember in Taipei zur Wiederwahl stellen darf. Er ist dabei ohne Gegenkandidat. Der Brasilianer steht dem IPC seit 2017 vor. (dpa/jW)