Zur Einstimmung

Frankfurt am Main. Jasper Philipsen hat die 60. Ausgabe des Radklassikers Eschborn–Frankfurt gewonnen. Der 23 Jahre alte Belgier setzte sich am Sonntag nach 187,5 Kilometern vor John Degenkolb und dem Norweger Alexander Kristoff durch. Anders als sonst fand das Rennen in diesem Jahr nicht am 1. Mai, sondern erst im September statt. Viele Radprofis nutzten den Tag als Einstimmung auf die Straßenrad-WM in Flandern oder den Klassiker Paris–Roubaix, der in zwei Wochen ansteht. (dpa/jW)