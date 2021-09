Hohe Zahl von Flüchtlingen am Ärmelkanal

REUTERS/Peter Nicholls Von britischen Grenzeinheiten aufgegriffene Flüchtinge (Dover, 13.9.2021)

Dover. Knapp 2.000 Menschen haben den Ärmelkanal in den sieben Tagen bis zum 10. September in kleinen Booten Richtung England überquert, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Behördenangaben am Montag berichtete. Das sind so viele wie noch nie innerhalb eines Sieben-Tage-Zeitraums in diesem Jahr. Insgesamt steigt damit die Zahl der Menschen, die 2021 auf diesem Weg nach Großbritannien kamen, auf mindestens 14.000. Das sind rund 6.000 mehr als im gesamten Vorjahr. Begünstigt wurden die Überfahrten in den vergangenen Tagen vor allem durch das warme Wetter. (dpa/jW)