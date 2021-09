Xie Huanchi/imago images/Xinhua Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bei einem Besuch im autonomen Gebiet Tibet (8.6.2021)

Der Satz »Die Wahrheit aus den Tatsachen suchen« steht nicht nur an der Wand vieler chinesischer Schulen, sondern ist auch elementarer Bestandteil im politischen Denken Mao Zedongs und Deng Xiaopings. Stefan Aust, einst Spiegel-Chefredakteur und heute Herausgeber der Welt, und der Journalist Adrian Geiges haben sich in ihrem Buch »Xi Jinping. Der mächtigste Mann der Welt« vorgenommen, den Generalsekretär der chinesischen KP und Staatspräsidenten ohne politische Agenda und Wertungen vorzustellen. Ein Urteil, versprechen sie, sollen sich die Lesenden selbst bilden.

Aust und Geiges liefern indes nicht die aufgrund des Titels des Buches zu erwartende Biographie Xi Jinpings, sondern schreiben über historische Meilensteine in der Geschichte der Volksrepublik China, für die Xis Lebensstationen als Aufhänger dienen. Xis politische Karriere, so ihre wesentliche These, sei von Beginn an nicht von authentischem Einsatz für den Aufbau des Sozialismus in China geprägt gewesen, sondern kalt und rational durchkalkuliert. Xis Wechsel von Beijing in den Kreis Zhengding (1982) und die anschließende Vizebürgermeisterschaft in Xiamen (Fujian) seien nur Karriereschritte gewesen, um »eine andere Person einzuführen: Peng Liyuan«. Peng Liyuan war zu diesem Zeitpunkt bereits eine berühmte Sängerin in China, während Xi Jinping ein relativ unbekannter Politiker war.

Die Hochzeit der beiden und ihre moderne Beziehung auf Augenhöhe sind, wenn man Aust und Geiges glaubt, nicht aus Zuneigung, sondern aus Machtkalkül zustande gekommen. Dass Xi bis zu seiner Hochzeit geheimhielt, welche Person er heiratet, passt allerdings nicht in dieses Bild. In China erstmals überregional bekannt wurde Xi den Autoren zufolge erst im Juli 1989, als er aufdeckte, dass in Ningde Parteifunktionäre sich auf Kosten der Bevölkerung Villen bauen ließen. Die Korruptionsbekämpfung, die später eine der ersten großen politischen Aktionen als Staatspräsident war, soll dabei nicht als solche ein Ziel gewesen sein, sondern – die Bevölkerung kritisierte vielfach die verbreitete Korruption – nur aus dem Grund erfolgt sein, um Xi zu ermöglichen, echte und vermeintliche Gegenspieler aus der Partei auszusortieren, um seine persönliche Machtbasis zu konsolidieren. Dass die Antikorruptionskampagne tatsächlich zu weniger Korruption führte und darüber hinaus den Spionageaktivitäten der CIA in China einen schweren Schlag versetzte, ist für die Autoren nicht relevant.

Nachdem die Biographie Xis als Aufhänger für allgemeine Ausflüge in die Landesgeschichte ausgedient hat, weil Xi Staatspräsident wurde, fahren die Autoren allerlei Tricks auf, um dessen Regierungszeit und ihn als Person in ein schlechtes Licht zu rücken. Besonders auffällig ist, mit welcher Intensität »Belege« für negative Aspekte von Xis Politik in dem Buch akkumuliert werden. Einzig das Kapitel zum ökologischen Umbau der Volksrepublik kommt ohne weit hergeholte Gegenargumente aus. Kritischen Lesenden wird indes auffallen, dass die Autoren insbesondere für historische Passagen keine oder nur veraltete Quellen nennen. So sprechen sie davon, dass während des »Großen Sprungs nach vorn« 45 Millionen Menschen verhungert seien. Viele »westliche« und chinesische Wissenschaftler gehen dagegen inzwischen von erheblich geringeren Opferzahlen aus. Wahrheitswidrig behaupten die Autoren auch, dass der wirtschaftliche Aufstieg Chinas erst mit Deng Xiaoping im Jahre 1979 begann. Die Wirtschaftsdaten der Weltbank aber zeigen nicht nur deutlich, dass sich Chinas BIP zwischen 1949 und 1979 mindestens verdreifacht hat, sondern auch, dass die Lebenserwartung um mehr als 20 Jahre gestiegen ist. »Mao war ein Monster«, »Xi Jinping ist der neue Mao« – das ist die Linie von Aust und Geiges. Xi erscheint als Monster, das »im Grunde Konzentrationslager in Xinjiang errichtet«.

Diffamierende Bezeichnungen ad hominem ziehen sich durch das ganze Buch. Immer wieder wird Xi als »Prinzling«, »roter Adel« oder »Diktator« bezeichnet, der mit dem Ziel der Weltherrschaft eine Apartheidspolitik gegen Minderheiten in China gewaltvoll durchsetzt. Auch hier geht es den Autoren nicht um eine sachlich geleitete Debatte über die chinesische Terrorismusbekämpfung, die durchaus kritisiert werden muss, sondern um die Dämonisierung Chinas und Xi Jinpings. Dass die Autoren in der Einleitung des Buches von sich behaupten, dass sie natürlich kein »China-Bashing« betreiben, mutet daher bloß wie eine diskursive Abwehrstrategie an.

Das Buch reiht sich daher nahtlos in die in den letzten Jahren angewachsene Bücherflut und Berichterstattung ein, die im Kern nicht an einer sachlichen Aussetzung mit der Volksrepublik China interessiert ist, sondern Ressentiments schürt. Wer an einer solchen Auseinandersetzung interessiert ist, sollte das Buch von Aust und Geiges meiden.