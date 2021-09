Italien: Referendum zu Cannabis rückt näher

Rom. In Italien dürfte schon im nächsten Jahr über eine Legalisierung des Anbaus von Cannabis abgestimmt werden. Die Befürworter eines Referendums erreichten am Sonnabend die dafür nötigen 500.000 Unterschriften – und das nach nur einer Woche, in der die Petition online freigeschaltet war. Nun muss das Kassationsgericht als oberste Instanz entscheiden, ob alle formalen Voraussetzungen für eine Volksbefragung erfüllt sind. (dpa/jW)