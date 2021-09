Ungarn: Holpriger Start bei erster Vorwahl

Budapest. Holpriger Start für die Opposition in Ungarn: Die erste Vorwahl eines breiten Bündnisses für gemeinsame Kandidaten gegen die regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban musste wegen eines Absturzes des Wahlsystems am Sonnabend kurz nach Beginn abgebrochen werden. Die Organisatoren gingen von einem Cyberangriff aus. Die Regierung warf ihnen hingegen »Inkompetenz« vor. In den bis zum kommenden Wochenende angesetzten Abstimmungen wollen sechs Parteien teils sehr unterschiedlicher politischer Ausrichtung gemeinsame Kandidaten in den 106 Wahlbezirken des Landes festlegen. (AFP/jW)