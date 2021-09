Tote nach Anschlag auf Soldaten in Myanmar

Yangon. Bei einem Bombenanschlag auf einen Militärkonvoi in Myanmar und einem anschließenden Feuergefecht sind mehrere Menschen getötet worden. Gegner der Militärjunta hätten die Einsatzkräfte am Freitag mit einer selbstgebauten Bombe in einem Vorort von Yangon angegriffen, erklärte die Militärregierung am Sonnabend. Bei einem anschließenden Schusswechsel seien ein Soldat und ein Angreifer verletzt und weitere »Terroristen« getötet worden. Das Militär hatte Anfang Februar die Macht in Myanmar übernommen. Seitdem haben sich in vielen Gegenden lokale Milizen gebildet, die oft mit Jagdgewehren und selbstgebauten Waffen gegen das Militär kämpfen. Die Gefechte hatten sich lange weitgehend auf ländliche Gebiete beschränkt. (AFP/jW)