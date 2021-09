Algerien: Expräsident Bouteflika gestorben

Algier. Algeriens langjähriger Staatschef Abdelaziz Bouteflika ist tot. Der Expräsident starb im Alter von 84 Jahren, wie das algerische Staatsfernsehen berichtete. Bouteflika stand 20 Jahre an der Spitze des Landes. Im April 2019 hatte er unter dem Druck von wochenlangen Massenprotesten und des Militärs schließlich seinen Rücktritt erklären müssen. Seither hielt sich Bouteflika in seiner Residenz in Zeralda westlich von Algier auf. Der Expräsident war seit Jahren gesundheitlich schwer angeschlagen. Bereits 2013 hatte er sich nach einem Schlaganfall weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. (AFP/jW)