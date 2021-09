Afghanistan: Anschläge erschüttern Dschalalabad

Kabul. Die afghanische Stadt Dschalalabad ist am Wochenende von mehreren Anschlägen erschüttert worden. Am Sonnabend starben bei drei Explosionen mindestens zwei Menschen. Es handelte sich um die ersten tödlichen Anschläge seit dem Abzug der US-Truppen Ende August. Einen Tag später wurden bei einem Bombenanschlag auf ein Fahrzeug mit Talibankämpfern mehrere Menschen verletzt. Verletzte Kämpfer seien in Krankenhäuser gebracht worden, berichteten örtliche Medien. Nach Angaben eines Reporters ereignete sich der Anschlag in der Nähe eines Verkehrsknotenpunkts in der östlichen Stadt nahe der Grenze zu Pakistan. Die Stadt Dschalalabad ist die Hauptstadt der Provinz Nangarhar, wo sich der afghanische Ableger der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) formiert hat. (AFP/jW)