Bahamas: Premier räumt Wahlniederlage ein

Nassau. Die oppositionelle »Mitte-links«-Partei PLP hat die Parlamentswahlen im Inselstaat der Bahamas anscheinend gewonnen. Premierminister Hubert Minnis von der konservativen FNM räumte seine Niederlage ein und gratulierte seinem Kontrahenten Philip Davis, wie aus einem Redetext hervorgeht, den örtliche Medien am Donnerstag abend (Ortszeit) übereinstimmend veröffentlichten. Er werde die FNM als Opposition in das Parlamentsunterhaus führen, sagt Minnis darin. Die Abgeordneten des Oberhauses, des Senats, werden in dem Commonwealth-Land vom Generalgouverneur, dem Vertreter der britischen Königin, ernannt. Offizielle Ergebnisse von den Wahlen am Donnerstag gab es zunächst nicht. (dpa/jW)