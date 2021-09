Guinea: Ecowas verhängt Sanktionen

Accra. Nach dem Militärputsch in Guinea hat der westafrikanische Staatenbund Ecowas Sanktionen gegen die beteiligten Putschisten und deren Familien verhängt. Die Militärjunta habe sechs Monate Zeit, um zu einer zivilen Regierungsform zurückzukehren, teilte der Präsident der Ecowas-Kommission, Jean-Claude Kassi Brou, nach einem eintägigen Sondergipfel in Ghana in der Nacht zum Freitag mit. Am 5. September hatte eine Militärjunta Präsident Alpha Condé festgesetzt und die Kontrolle übernommen. (dpa/jW)