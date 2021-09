Putin ruft Russen zur Wahlbeteiligung auf

Moskau. Einen Tag vor dem Beginn der Parlamentswahl an diesem Freitag hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. »Ich zähle auf Ihr bürgerliches Gefühl für Verantwortung, Ausgewogenheit und Patriotismus, auf Ihr Streben, Abgeordnete zu wählen, die für das Wohl und im Namen unseres geliebten Russlands arbeiten werden«, sagte der Staatschef in einem in der Nacht zum Donnerstag vom Kreml veröffentlichten Video. Bis Sonntag können die Bürger ihre Stimme abgeben, erwartet wird ein Sieg der Regierungspartei Geeintes Russland. (AFP/jW)