China: Tote nach Erdbeben in Sichuan

Beijing. Bei einem Erdbeben der Stärke 6,0 in der Volksrepublik China sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen und 60 verletzt worden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum in der Region Sichuan im Südwesten des Landes in rund zehn Kilometern Tiefe und etwa 120 Kilometer südwestlich der Millionenstadt Chongqing, in deren Umkreis rund 30 Millionen Menschen leben. Die Feuerwehr von Sichuan veröffentlichte Bilder, auf denen Rettungskräfte zu sehen sind, die unter Trümmern nach Verschütteten suchten. Das Beben zerstörte Dutzende Häuser und beschädigte zahlreiche weitere im Bezirk Luxian. (Xinhua/AFP/jW)