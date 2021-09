Storniert die Tickets

St. Petersburg. Die WTA-Finals am Ende der Tennissaison sind von China ins mexikanische Guadalajara verlegt worden. Das teilte die WTA am Montag mit. Das Turnier sollte ursprünglich im November in der chinesischen Stadt Shenzhen ausgetragen werden. Die WTA nannte keinen Grund für den Wechsel, teilte jedoch mit, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder in Shenzhen stattfinden werde. Die Stadt war 2019 zum ersten Mal Gastgeber der WTA-Finals, im vergangenen Jahr war die Veranstaltung wegen der Coronapandemie ausgefallen. Shenzhen soll bis 2030 Ausrichter der WTA-Finals bleiben. (dpa/jW)