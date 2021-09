Rechter Sack

Frankfurt am Main. Das DFB-Sportgericht in Frankfurt am Main hat Dennis Erdmann vom 1. FC Saarbrücken wegen rassistischer Äußerungen im Spiel der 3. Fußballiga gegen den 1. FC Magdeburg für insgesamt acht Wochen gesperrt. Zwei Spiele hat der 30 Jahre alte Abwehrspieler bereits abgesessen. Zusätzlich muss er dem Urteil vom Montag zufolge eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen. Der 1. FCS legte Berufung ein. (dpa/jW)