Bewaffneter Neonazi in Washington festgenommen

Washington. Ein Neonazi mit Machete und Bajonett in seinem Auto ist in der US-Hauptstadt Washington nahe der Zentrale der Demokraten-Partei festgenommen worden. Der mit einem Hakenkreuz bemalte Pickup des Mannes aus dem Bundesstaat Kalifornien fiel einer Polizeistreife in der Nacht zu Montag (Ortszeit) auf, wie die Kapitol-Polizei mitteilte. Der 44jährige wurde wegen des »Besitzes verbotener Waffen« festgenommen. Macheten und Bajonette sind in Washington illegal. Rechte Gruppen wollen an diesem Sonnabend am Kapitol aufmarschieren. (AFP/jW)