Häuserkampf in Amsterdam

Romy Arroyo Fernandez/imago images/NurPhoto »Wohnen ist ein Recht und kein Privileg«: Demonstration für bezahlbare Mieten am Sonntag in Amsterdam

Die Wut ist groß: Am Sonntag nachmittag sind im Westerpark in Amsterdam nach Angaben der Veranstalter 15.000 Menschen zusammengekommen, um mit einem Marsch zum Königlichen Palais auf dem Dam gegen Wohnungsnot und zu hohe Mieten zu protestieren. Als Hausbesetzer ein leerstehendes Gebäude in der Nähe in Beschlag nehmen wollten, kam es zu 61 Festnahmen. Die »Krakers« hatten nach eigenen Angaben zwei leerstehende Objekte in der Gravenstraat im Auge, die unweit des Palais liegen. Sie sollen einer Person gehören, die über 100 Wohnhäuser in Amsterdam besitzt.

»Die Häuser stehen seit mehr als zwei Jahren leer und sind mit Brettern vernagelt. Wir finden es inakzeptabel, dass Häuser leer stehen, während wir obdachlos sind und bezahlbaren Wohnraum suchen«, zitierte die Tageszeitung Het Parool am Sonntag einen Sprecher der Hausbesetzer. »Die Polizei hat uns mit übermäßiger Gewalt von dem Ort weggeprügelt, der unser neues Zuhause werden sollte«, berichtete der Sprecher weiter. Sofort als der Demonstrationszug den Dam, den zentralen Platz der Hauptstadt, erreicht habe, sei das SEK »Mobiele Eenheid« gegen die Hausbesetzer vorgegangen. »Wir wurden zusammengeschlagen und von Zivilpolizisten aus der Menge gezerrt«. Einige Teilnehmer seien blutend zu Boden gegangen.

Die Polizei stellte den Verlauf anders dar: »Sie wandten Gewalt gegen die Polizei an und wollten Barrikaden errichten. Die Gruppe hat versucht, die Polizei zu stoppen, damit eine Hausbesetzung stattfinden kann. Wir haben sie umstellt und alle verhaftet«, erklärte ein Polizeisprecher. Mit der großen Zahl der restlichen Demonstranten hätten die Hausbesetzer nichts zu tun. Die Krakers wollen allerdings keinen Keil zwischen sich und die anderen Demonstrierenden treiben lassen: »Hausbesetzungen sind traditionell einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Teil der Bewältigung der Wohnungsnot. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, und wenn uns das von Staat und Gesellschaft nicht gegeben wird, nehmen wir es uns.«

Auch diejenigen, für die Hausbesetzungen keine Option darstellen, wissen genau, wer schuld ist an der immer heftiger werdenden Wohnungsmisere: Die »Huisjesmelker«, wie Miethaie auf Niederländisch heißen. Leute also, die aus ihren Immobilien noch den letzten Tropfen herauspressen wollen. »Auch Prinzen brauchen nur eine Wohnung«, stand auf einem Plakat, das ein junger Mann am Sonntag hochhielt. Ein Seitenhieb auf Prinz Bernhard, den Vetter des Königs, dem rund 600 Wohnungen und Büros in den Niederlanden gehören. Der Adelsspross ist als Vermieter verpönt, weil er exorbitant hohe Mieten fordert und alleine für die Unterzeichnung eines Mietvertrages über 1.000 Euro verlangen soll, was ein klarer Verstoß gegen das niederländische Mietgesetz wäre.

Hausbesitzer wie Prinz Bernhard und große Immobilienfonds sorgen dafür, dass Lehrkräfte, Polizeibeamte und Krankenhauspersonal aus Amsterdam wegziehen müssen, weil ihr Gehalt für eine Wohnung in der Hauptstadt bei weitem nicht mehr ausreicht. Wer auf der Warteliste für eine Sozialwohnung eingetragen ist, muss in Amsterdam im Schnitt 13 Jahre warten. Prinz Bernhard wohnt unterdessen mit Frau und drei Kindern in einer geräumigen, barocken Villa mit Sicht auf das Rijksmuseum. Kaufpreis: drei Millionen Euro.

»Die Immobilienpreise schießen wie Raketen in die Luft, und die Zahl der Obdachlosen hat sich in zehn Jahren verdoppelt«, heißt es auf der Internetseite der Organisatoren von »Woonprotest«. Sie fordern, die Luxussanierung traditioneller Stadtviertel zu stoppen, die dazu führt, dass die alteingesessenen Bewohner für ein zahlungskräftiges Klientel Platz machen müssen. Besonders Mieter mit Migrationsgeschichte seien von dieser Verdrängung betroffen. »Zudem müssen Hausbesetzungen wieder entkriminalisiert werden, weil sie Teil des fundamentalen Rechts auf Wohnen sind«, fordert Woonprotest. Am 17. Oktober folgt die nächste Demonstration, dann in Rotterdam.