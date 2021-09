Koalition in Sachsen-Anhalt steht

Magdeburg. Das Regierungsbündnis aus CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt ist besiegelt. Die Parteivorsitzenden Sven Schulze (CDU), Juliane Kleemann und Andreas Schmidt (SPD) sowie Lydia Hüskens (FDP) unterzeichneten am Montag vormittag im Magdeburger Landtag den Koalitionsvertrag. In dem knapp 160 Seiten umfassenden Papier haben die drei Partner die Grundsätze ihrer künftigen Politik festgehalten. In Sachsen-Anhalt regiert damit die erste »schwarz-rot-gelbe« Koalition seit Jahrzehnten. Die SPD regiert in dem Bundesland bereits seit 2006 als Juniorpartner der CDU. Beide Parteien hätten auch alleine eine – allerdings sehr knappe – Mehrheit gehabt. Für Donnerstag ist die Wiederwahl von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geplant. (dpa/jW)