Taifun: Shanghai bringt Bewohner in Sicherheit

Beijin. In Shanghai sind am Montag Zehntausende Menschen vor dem heranziehenden Taifun »Chanthu« in Sicherheit gebracht und Hunderte Flüge gestrichen worden. Mindestens 28.000 Menschen mussten gefährdete Stadtbezirke der Millionenmetropole an der Ostküste Chinas verlassen, wie der staatliche Sender CCTV berichtete. U-Bahnen blieben in den Depots, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen. Der tropische Wirbelsturm sollte am Montag abend auf die Küste treffen und sorgte schon vorher für acht Meter hohe Wellen. (AFP/jW)