Nordkorea testet Marschflugkörper

Pjöngjang. Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen neuen »Marschflugkörper von langer Reichweite« getestet. Raketen des neuentwickelten Typs seien am Sonnabend und Sonntag abgefeuert worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Die Tests seien »erfolgreich« verlaufen. Es handelte sich um die ersten nordkoreanischen Raketenversuche seit März. Die Marschflugkörper hätten bei den Tests nordkoreanisches Land- und Meeresgebiet überflogen und Ziele in 1.500 Kilometern Entfernung getroffen, meldete KCNA. Bei den Erprobungen waren demnach hochrangige Regierungsvertreter zugegen. Die Agentur nannte den neuen Raketentyp eine »strategische Waffe von großer Bedeutung«. Die Demokratische Volksrepublik Korea erhalte dadurch »ein weiteres effektives Mittel zur Abschreckung« von »feindseligen Kräften«. (AFP/jW)