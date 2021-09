Umweltschützer gefährdet wie nie

Alan Ortega / Reuters Eines von Hunderten Opfern: Beerdigung des mexikanischen Umweltaktivisten Homero Gómez im Bundesstaat Michoacán (30.1.2020)

Der Kampf gegen Landnahme und Raubbau an der Natur wird immer gefährlicher: Im vergangenen Jahr sind weltweit 227 Umweltschützer getötet worden, wie die Nichtregierungsorganisation Global Witness am Montag bei der Vorstellung einer neuen Studie mitteilte. Das waren mehr als vier Morde pro Woche und mehr als jemals zuvor.

Drei Viertel der tödlichen Angriffe wurden in Lateinamerika registriert. In Kolumbien wurden 65 Umweltaktivisten getötet, in Mexiko 30, auf den Philippinen 29 und in Brasilien 20. Die Organisation geht allerdings davon aus, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Naturschützer noch deutlich höher liegt.

»2020 war das bislang schlimmste Jahr. Die Aggressionen gegen Umweltschützer und Menschenrechtsaktivisten haben stark zugenommen«, sagt Lourdes Castro von der kolumbianischen Nichtregierungsorganisation Somos Defensores. »Am häufigsten geraten Indigene ins Visier, die ihre angestammten Ländereien verteidigen.« 2019 waren weltweit 212 Umweltaktivisten ums Leben gekommen.

Hinter den Morden stecken meist Unternehmer, kriminelle Banden, paramilitärische Gruppen, aber auch staatliche Akteure. Weltweit standen die meisten Morde an Umweltschützern im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft, gefolgt von Wasser- und Dammbauprojekten und der Landwirtschaft, wie aus dem Bericht von Global Witness hervorgeht. Viele Aktivisten wurden laut dem Bericht auch Opfer von Übergriffen, die darauf abzielten, sie zum Schweigen zu bringen: Todesdrohungen, Überwachung, sexualisierte Gewalt und Festnahmen. Regierungen hätten zudem die Pandemie »genutzt, um gegenüber der Zivilgesellschaft hart durchzugreifen, während Unternehmen ihre zerstörerischen Projekte vorantrieben«. In Ländern mit vielen natürlichen Ressourcen könnten Konzerne »beinahe völlig straffrei« agieren.

»Solange die Regierungen den Schutz der Umweltaktivisten nicht ernst nehmen und die Unternehmen nicht anfangen, die Menschen und den Planeten vor den Profit zu stellen, werden sowohl der Klimazusammenbruch als auch die Morde weitergehen«, so Chris Madden von Global Witness.(dpa/AFP/jW)