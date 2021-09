Linke zeigt Zähne

Martin Heinlein/Die Linke Wer’s Maul aufmacht: Von den Bundestagsparteien stellt nur Die Linke ein Konzept gegen steigende Mieten auf

Glaubt man den Aussagen der Vertretung der Wohnungseigentümer, dann existiert so etwas wie ein Wohnungsnotstand nicht: »Der große Teil der Menschen in Deutschland wohnt gut und ist mit der Situation sehr zufrieden«, sagte der Präsident der Eigentümervereinigung Haus und Grund, Kai Warnecke, am Montag auf Nachfrage gegenüber junge Welt. Wo dies jedoch nicht der Fall sei, soviel meint Warnecke erkannt zu haben, sei die Politik gefragt. Es müsse mehr gebaut werden, um »denen, die eine Wohnung suchen, dies auch zu ermöglichen«. Man darf also suchen.

Am vergangenen Wochenende sind in Berlin mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen, für die neben dem Suchen auch das Finden einer bezahlbaren Wohnung zum Problem geworden ist. Am Montag stellte sich nun die Partei Die Linke, die in den Umfragen der vergangenen Wochen in immer bedenklichere Nähe zur Fünf-Prozent-Hürde gerutscht ist, rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl noch einmal demonstrativ hinter die Mieterinnen und Mieter: Die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler stellte gemeinsam mit der wohnungspolitischen Sprecherin Caren Lay einen »Sieben-Punkte-Plan für bezahlbares Wohnen« vor. Offensichtlich hat man im Karl-Liebknecht-Haus verstanden, dass die Mieten- und Wohnungspolitik eines der wenigen verbliebenen Themen ist, mit denen man kurzfristig und deutlich die Differenz zu SPD und Grünen unterstreichen kann.

Wissler kritisierte auf der Pressekonferenz, dass im TV-»Triell« um das Kanzleramt weder die Kandidatin noch die beiden Kandidaten zu Immobilienspekulationen »deutliche Worte verloren« hätten. Das erarbeitete Konzept soll dagegen »den Markt neu regeln«, indem »Spekulation und Profitstreben« ein am »Gemeinwohl und dem Grundrecht auf Wohnen« orientiertes Programm gegenübergestellt wird.

Das Linke-Papier sieht die Einführung eines bundesweiten »Mietendeckels« als »Kernpunkt« vor. Von einer solchen Regelung könne »auf einen Schlag mehr als eine Million Haushalte profitieren«, so Wissler. Es gehe nicht nur darum, Mieterhöhungen zu stoppen, »wir müssen auch in einigen Städten dafür sorgen, dass die Mieten sinken«. Die Partei will eine »Rekommunalisierungsoffensive« vorantreiben und so Bodenspekulation, Wohnungsleerstand und -privatisierung bekämpfen. Ein »Rettungsprogramm« soll den Bau von Sozialwohnungen sicherstellen. Durch die Einführung einer neuen »Wohnungsgemeinnützigkeit« soll das Genossenschaftswesen gestärkt werden. Ziel sei es, Wohnungslosigkeit in der Bundesrepublik bis spätestens 2030 komplett zu überwinden.

Die Proteste vom Wochenende hätten gezeigt, »wie drängend das Problem ist«, so Wissler. Große Wohnungskonzerne würden keinen Wohnraum schaffen, sondern im Gegenteil bezahlbaren Wohnraum vernichten. Die Ausschüttung einer Dividende von »fast einer Milliarde Euro« durch den Wohnungskonzern Vonovia habe gezeigt, »dass sich die Konzerne an den Mieterinnen und Mietern eine goldene Nase verdienen«. Sie freue sich daher, dass in Berlin mehr als 340.000 Menschen ihre Unterschrift für den Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungskonzernen abgegeben haben.

Während in Berlin mit dem Volksentscheid die Frage nach der Rekommunalisierung von privatem Wohnraum zur Debatte steht, führe man in Ostdeutschland in der Fläche noch »Rückzugsgefechte« gegen die Privatisierung von öffentlichen Wohnungsunternehmen, sagte Lay im Anschluss an die Pressekonferenz gegenüber jW. Das finde »leider häufig unter dem Radar statt«.