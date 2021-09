Teil-Legalisierung von Cannabis in Italien rückt näher

Franco Lannino / EPA Auch für das neue Gesetz in Italien ist das ein bisschen zu viel Cannabis-Anbau, um noch legal zu sein. Zwei Carabinieri auf einer Cannabis-Plantage in San Cipirrello auf Sizilien

Rom. In Italien hat die teilweise Legalisierung des Anbaus von Cannabis für den privaten Gebrauch eine wichtige Hürde genommen. Die Justizkommission im italienischen Parlament in Rom stimmte für einen Gesetzesentwurf, der den Anbau im eigenen Zuhause legalisieren könnte. Sollte das Gesetz tatsächlich in Kraft treten, wäre der Besitz von bis zu vier Cannabispflanzen erlaubt, wie die Zeitung Corriere della Sera am Donnerstag berichtete. Der Gesetzesentwurf muss im nächsten Schritt im Plenum der Abgeordnetenkammer – die größere der beiden Parlamentskammern – debattiert werden.

Die Zustimmung der Justizkommission sorgte für einen Aufschrei vor allem im rechten politischen Lager. Die Politiker der rechten und konservativen Parteien hatten am Mittwoch abend dagegen gestimmt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Unter anderem die Sozialdemokraten (PD) und die Fünf-Sterne-Bewegung stimmten dafür. Die Befürworter argumentieren, dass damit Arbeitsplätze geschaffen werden können und der Anbau zu Hause wichtig für Kranke sei, die Cannabis in einer Therapie verwenden. (dpa/jW)