Als wäre er nie weggewesen

Manchester. Cristiano Ronaldo hat nach seiner Rückkehr zu Manchester United den Club mit zwei Toren an die Tabellenspitze der Premier League geschossen. Der Portugiese verhalf am Samstag – über zwölf Jahre nach seinem Abschied 2009 – dem englischen Fußballrekordmeister mit Treffern in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und in der 62. Minute zum 4:1-Erfolg über Newcastle United. Der 36jährige war zuvor mit Standing Ovations und Gesängen von den United-Fans empfangen worden. Mit zehn Zählern nach vier Partien sind die Red Devils vorerst Tabellenführer. (dpa/jW)