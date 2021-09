Ford stellt Produktion in Indien sofort ein

Neu-Delhi. Der US-Autobauer Ford will seine Produktion in Indien einstellen. Die Herstellung solle sofort beendet werden, teilte der Konzern am Donnerstag in Neu-Delhi mit. Bis Mitte kommenden Jahres folge dann die gesamte Produktion in Indien. Künftig will Ford in dem bevölkerungsreichen Land nur noch importierte Autos verkaufen. In den vergangenen zehn Jahren hätte das Unternehmen in Indien Verluste in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar angehäuft, sagte Konzernchef Jim Farley.(dpa/jW)