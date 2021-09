Dürre in Kenia zu nationaler Katastrophe erklärt

Nairobi. Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta hat die anhaltende Dürre in dem ostafrikanischen Land zu einer nationalen Katastrophe erklärt, so eine dpa-Meldung vom Donnerstag. Man werde an die betroffenen Haushalte Wasser und Nahrungsmittel verteilen, erklärte die Regierung. Der meteorologische Dienst in Kenia erwartet dennoch weiterhin außergewöhnlich trockenes Wetter. Laut Hilfsorganisationen sind mindestens zwei Millionen Menschen im Land von der Dürre betroffen. (dpa/jW)