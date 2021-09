Marokko: Parlament in Königreich gewählt

Rabat. In Marokko haben die Menschen am Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Erste Hochrechnungen wurden nach jW-Redaktionsschluss erwartet. Die seit 2011 regierende gemäßigt islamistische Partei für Recht und Gerechtigkeit (PJD) hoffte bei der Abstimmung erneut auf ein gutes Abschneiden. Den Regierungschef in Marokko stellt die stärkste Fraktion im Parlament. Ernannt wird er von König Mohammed VI., der in dem Land mit 36 Millionen Einwohnern die wichtigsten politischen Entscheidungen trifft. (AFP/jW)