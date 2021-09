Venezuela: Erste Vakzine aus Covax-Initiative

Caracas. Venezuela hat nach monatelangen Verzögerungen durch die US-Sanktionen eine erste Lieferung Coronavakzine von der internationalen Impfinitiative Covax erhalten. Die zur WHO gehörende Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) bestätigte am Dienstag (Ortszeit) die Lieferung der fast 700.000 Impfdosen des chinesischen Herstellers Sinovac. Insgesamt soll das Land zwölf Millionen Dosen via Covax erhalten. Internationale Banken hatten aufgrund der von Washington verhängten Sanktionen von Caracas gezahlte Gelder an die PAHO zurückgehalten. (AFP/jW)