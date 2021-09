Umfrage: Preisanstieg durch Materialmangel

München. Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich dem kapitalnahen Ifo-Institut zufolge weiter verschärft. Immer mehr Unternehmen gäben ihre gestiegenen Einkaufspreise an ihre Kunden weiter. »Die Beschaffungskrise stellt eine reale Gefahr für den Aufschwung dar«, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, am Mittwoch. Bei der monatlichen Konjunkturumfrage des Instituts berichteten im August 69 Prozent der Industriefirmen über Engpässe und Probleme bei Vorprodukten und Rohstoffen – nach 64 Prozent im Juli ein Höchststand. Vor allem fehlten Halbleiter und Mikrochips in der Autoindustrie. (dpa/jW)