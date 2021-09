Millionenspende für Bündnis 90/Die Grünen

Berlin. Der niederländische Medienunternehmer Steven Schuurman hat 1,25 Millionen Euro an die Grünen gespendet. Das geht aus einer aktuellen Auflistung des Bundestags zu Einzelspenden an Parteien hervor, über die die dpa am späten Dienstag nachmittag berichtete. »Die Spende ist beim Bundesverband eingegangen«, bestätigte ein Parteisprecher der dpa. Es sei »die größte Einzelspende, die Bündnis 90/Die Grünen bisher erhalten haben«, teilte die Partei weiter mit. Im Parteienvergleich liegen die Grünen bei der Höhe der Einzelspenden damit bislang in diesem Jahr an der Spitze. (dpa/jW)