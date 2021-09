»Präventionshaft« nach Protest gegen Automesse

München. Nach der Protestaktion auf mehreren Autobahnen im Raum München gegen die Automesse »IAA Mobility« bleiben mindestens neun Demonstranten bis Sonntag abend in Haft. Das Amtsgericht Erding nahm die Frauen und Männer nach Angaben von Gerichtssprecher Thomas Lindinger aufgrund des bayerischen Polizeigesetzes in »Präventionshaft«. Die Anordnung gilt bis Sonntag, 18.00 Uhr, also für die Dauer der Messe. Am Dienstag hatten Aktivisten an mehreren Autobahnen Banner angebracht und sich teils von Autobahnbrücken abgeseilt. (dpa/jW)