Kritik an neuen Lagern in Griechenland

Athen. Ein Verbund aus 45 Hilfsorganisationen hat die griechische Flüchtlingspolitik auf den Inseln des Landes kritisiert. Auch ein Jahr nach dem Brand des Lagers Moria auf Lesbos sei nichts gelernt worden, teilte die Dachorganisation Europe must act (EMA) am Mittwoch mit. Die griechischen Behörden verfolgten mit den geplanten neuen Lagern eine »schädliche Politik zur Abschreckung und Eindämmung von Asylbewerbern und Flüchtlingen«. Auch die EU sei beteiligt, weil sie die Bauvorhaben mit 250 Millionen Euro unterstütze. Auf Samos wird am 18. September ein erstes solches Lager eröffnet, auf Chios und Lesbos sollen im nächsten Jahr weitere folgen. (dpa/jW)