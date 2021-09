Wenige Minuten

São Paulo. Mit einem Fristbescheid an den südamerikanischen Fußballverband Conmebol sowie die Nationalverbände CBF und AFA sucht die Disziplinarkommission des Weltverbandes FIFA nun den Schuldigen für die Quarantänefarce beim WM-Qualifikationsspiel am Sonntag zwischen Brasilien und Argentinien. Die Organisationen erhielten sechs Tage Zeit, um den Vorgang aus ihrer Sicht darzustellen. Die Partie in São Paulo war nach wenigen Minuten Spielzeit von Beamte der Bundespolizei und der staatlichen Gesundheitsbehörde Anvisa abgebrochen worden, weil argentinische Spieler gegen Anticoronavorschriften verstoßen hatten. (sid/jW)