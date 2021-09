NRW: Empfehlungen gegen rechte Umtriebe

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen hat der wegen neonazistischer Chats von Polizisten eingesetzte Sonderbeauftragte Uwe Reichel-Offermann eine Reihe von Konsequenzen empfohlen. Sein Handlungskatalog gegen extrem rechte Orientierungen bei der Polizei umfasst 18 Punkte. Es gehe darum, die »demokratischen Abwehrkräfte« der Polizei zu stärken und ihnen eine »Vitaminkur zu verpassen«, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Rechte Netzwerke oder Hinweise auf eine Unterwanderung der Polizei durch »Rechtsextremisten« habe man nicht finden können, so Reichel-Offermann in seinem Abschlussbericht. (dpa/jW)