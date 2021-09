USA: Lee-Statue darf entfernt werden

Richmond. In den USA darf eine Statue des Südstaatengenerals Robert E. Lee in Richmond, Virginia, nach Ansicht des Obersten Gerichts des US-Bundesstaats entfernt werden. Es wies am Donnerstag zwei Klagen von Anwohnern zurück, die den Abbau der Bronzeskulptur verhindern wollten. Gouverneur Ralph Northam hatte die Entfernung der Statue im vergangenen Sommer angeordnet. Robert E. Lee führte die Konföderierten im Bürgerkrieg gegen die Nordstaaten. Die Südstaaten wehrten sich vehement gegen die Abschaffung der Sklaverei und gegen mehr Rechte für Schwarze. (dpa/jW)