Kirgistan: Russland an Manöver beteiligt

Bischkek. Vor dem Hintergrund der Lage in Afghanistan beteiligt sich Russland einmal mehr an einem Militärmanöver in Zentralasien. Die dreitägige Übung mit rund 1.000 Soldaten habe in Kirgistan begonnen, teilte das Militärbündnis Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit am Dienstag mit. Russland hatte die Zahl seiner Soldaten kurz vor Beginn von rund 300 auf 500 aufgestockt. Beteiligt sind außerdem Kasachstan und Tadschikistan. Die Lage in der zentralasiatischen Region sei »höchst unerfreulich«, hieß es in der Mitteilung des Bündnisses, dem insgesamt sechs ehemals sowjetische Staaten angehören. Bei dem Manöver »Rubesch 2021« (»Grenze 2021«) soll unter anderem die Abwehr von Terroristen trainiert werden. (dpa/jW)